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Yaramazlara biraz batar!

Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), saat 13:27’de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge önceki günlerde de Hatay merkezli iki depremle sarsılmıştı. Bölgedeki artçı depremler sürüyor.


AFAD, saat 13.27’de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ”Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Deprem Ankara, Konya ve Mersin’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

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