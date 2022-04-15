NFT oyununda 615 milyon dolarlık ‘kripto’ vurgunu: Arkasından Kuzey Koreli grup çıktı

ABD, martta ‘Axie Infinity’ adlı oyunu oynayanların 615 milyon dolarlık kripto paralarının çalınmasının arkasında Kuzey Koreli hackerların olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Axe Infinity

Oyunculara, oyunu oynayarak ya da avatarlarını satarak kripto para kazanma fırsatı sunan oyunda yaşanan hırsızlığın ‘kripto dünyası’nda kayda geçen en büyüklerden biri olduğu belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), incelemeleri sonucunda, Kuzey Kore istihbarat dairesi tarafından kontrol edilen ‘Lazarus’ adlı grup ve ‘APT38’in hırsızlıktan sorumlu olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Lazarus, Kuzey Kore lideri Kim Jong un’u hicveden ‘The Interview’ adlı 2014 yapımı filmin yayınlanmasından sonra Sony Entertainment şirketine siber saldırı düzenlemişti.

ABD’li bir yetkili Reuters’a, Kuzey Kore’nin, ABD ve Birleşmiş Milletler’in yaptırımlarını delerek füze ve kitle imha silahları için gelir sağlamak amacıyla siber suçlar dahil yasadışı eylemlere kalkıştığından haberdar olduklarının altını çizdi.