New York’ta su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilanı

New York Valisi Kathy Hochul, yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.

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Brooklyn bölgesinde aşırı yağış nedeniyle oluşan su baskını dört metro hattında seferlerin aksamasına neden oldu. AA’nın haberine göre New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) ‘metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini’ duyurdu.

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, “Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun” şeklinde uyarılarda bulundu.

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New York’un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.