New York şehrinin en yenisi: Broadway Müzesi açıldı

Şehrin kalbindeki Times Meydanı’nda dün açılan interaktif müzenin ziyaretçileri, büyük müzikallerin perde arkasıyla tanışacak.

Fotoğraf: CNN

Broadway Müzesi New York şehrinin Manhattan bölgesinde 45. Cadde’de dün açıldı. Tiyatro ve müzikal sevenler burada, Broadway’in ortaya çıkış hikayesinden, büyük müzikallerin nasıl yaratıldığına pek çok ayrıntıyı interaktif biçimde görebilecek.

Müzesin kurucu ortağı Julie Boardman, CNN’e “Broadway 1700’lerden beri burada, biz de müzeyi burada hayata geçirmek istedik” dedi.

Broadway’in kalbi, 1850’lerde şehir merkezindeki Union Meydanı’nda atıyordu, 1900’lerde Times Meydanı’na taşındı. 500 veya daha fazla koltuklu salonlarda, bölgedeki 40 tiyatroda sahnelenen performanslar ‘Broadway‘ gösterisi kabul edilir.

Bir de bulvar olan ‘Broadway’ var

Broadway hem bir bölgenin hem de müzikal gösterisinin adı. Bir de bulvar olan Broadway var. O da, Manhattan’ın kuzey batısından başlayıp güney doğusuna doğru adayı diyagonal olarak kesen geniş caddenin adı.