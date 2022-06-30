New York parkında keçilerin ot mesaisi başladı

ABD’nin New York şehrindeki Riverside Park’ta keçilerin ot mesaisi başladı.

Fotoğraflar: Reuters

İstilacı ot türleriyle kimyasal içermeyen bir yolla mücadele için 20 keçi parka salındı. Keçiler zehirli sarmaşık gibi insanlara zararlı türler de dahil yabani otları keyifle mideye indiriyor.

Böylece bitkilerin toprağa daha sağlam tutundukları sağlıklı bir yaşam alanı oluşuyor

Keçilerin bir başka avantajı da parkın dik eğimli alanlarında doğal yeteneklerini konuşturabilmesi.

Keçilerin dördü yaz sonuna kadar parkta kalarak 8 bin metrekarelik alanda istilacı türleri yiyerek yaşamaya devam edecek.