Nevşin Mengü: Seçmen CHP'den hem liderlik hem de mucize bekliyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İnsanların gerçekten de canı burnunda, kira ödüyorsan ay sonunu getirebilmen imkanız, bir de üstüne her gün başka birinin gözaltına alındığı, tutuklandığı haberi geliyor. Adeta bir distopya. Seçmen gözünü CHP’ye çevirmiş durumda, CHP’den hem liderlik hem de mucize bekliyor.

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’le Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması üzerine konuştum. Konu döndü dolaştı kırmızı kart meselesine de geldi. Gökhan Zeybek, sosyal medya ile saha ayrı telden çalıyor diyor. CHP’nin milli bayramlarda düzenlediği konser ve etkinlikleri sosyal medyada topa tutulurken, vatandaştan çok büyük beğeni almış. Zeybek, vatandaşın milli bayramlarda bu birlik beraberlik duygusunu yaşatacak etkinliklere gerçekten ihtiyacı varmış diyor. Kırmızı kart meselesinin sosyal medyada olduğu gibi vatandaş tarafından yerden yere vurulmadığını söylüyor.

X sosyal platformu Elon Musk sağ olsun, sürekli manipülasyon operasyonlarının birbirini takip ettiği bir mecra haline geldi. Neyin gerçekten neyin gazlama olduğunu seçmek zor.

Nevşin Mengü’nün yazısı