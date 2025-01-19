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Yaramazlara biraz batar!

Nevşin Mengü: SDG, Suriye ordusuna katılalım ama özerk yapımızı koruyalım istiyor

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Gelelim zurnanın zırt dediği yere; Trump Suriye’de ne yapacak? Amerikan askeri kalacak mı? Kalırsa SDG’nin hamisi olmaya devam edecek mi?


SDG silah bırakalım Suriye ordusuna katılalım ama özerk yapımızı koruyalım istiyor. Suriye’de bunu isteyen tek grup SDG değil. Dürzilerden de benzer talepler var. Türkiye üniter Suriye ve PKK’lıların Suriye’yi terk etmesinden yana.

Türkiye “Biz Trump’ı ikna ettik, o iş tamam” havasında. Kürtler de eli boş beklemiyor. Mazlum Abdi’nin Barzani ile görüştüğünü, çözüm yolları aradığını biliyoruz.

Her halükârda dananın kuyruğu pazartesi kopacak.

Nevşin Mengü’nün yazısı

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