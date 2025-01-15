Nevşin Mengü: Operasyon çekenler, Pelikancılar diye bilinen yapıya yakınlığıyla bilinen hesaplar

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Ayşe Barım’la ilgili trol operasyonu başlayınca sektörden ağzı yanmış pek çok oyuncu içini dökmeye başladı. Pek çoğu kariyerinde Barım yüzünden ilerleyemediğini iddia ediyor. Yazılan çizilenler bir suçtan öte, varsa bir tik soruna işaret ediyor. Sonuçta menajerin işi zaten kendi oyuncusunu mümkün olduğunca yüksek fiyata en uygun projelere satmak. Barım belli ki bağlantıları çok güçlü ve çok hırslı birisi. Sektörde sözü çok geçiyor, pek çok kişinin canını yakmış olması kaçınılmaz.

Ancak sektöre uzak vatandaş için yazılan çizilenler “Vay anasını neler dönmüş Serhat yav” etkisi yaratıyor. Hele bir de işin içine aşk-seks katıldı mı, tutabilene aşk olsun. Mert Demir’in iş insanı sevgilisinin Demir’in önünü açmak ve kendi ilişkisini gizletmek için 5 milyon dolar harcadığı iddiası var ki, sanırım bu iddiayı ortaya atanlar 5 milyon doları hayatlarında bir arada görmemişler. Operasyonu çeken hesaplar X platformunda Pelikancılar diye bilinen yapıya yakınlığı ile bilinen hesaplar. Muhtemelen öbür tarafta bir ekip bu sektöre çökmek istiyor, hem de “İşte laikler böyle hem boş işlere ne paralar saçıyorlar, hem de bakın ne kadar ahlaksızlar” mesajını yaymayı amaçlıyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı