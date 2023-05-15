Nevşehir’den ilk kez kadın vekil çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmamış Nevşehir’den aday gösterdiği Filiz Kılıç, Meclis’e girdi.

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MHP genel başkan yardımcısı Kılıç, il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada Nevşehir’in ilk kadın milletvekili olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi:

“Çok çalıştık, hiç durmadık. İnşallah bundan sonra da milletvekili sayısını ikiye, üçe çıkaracağız. Belediye başkanlarımızın sayısını artıracağız. Her zaman halkımızın derdiyle dertleneceğiz. Nevşehir’in ve Nevşehirlinin sorunlarını tek tek halledeceğiz. Sözümüz söz.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin de (CHP) tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmamış Giresun’dan aday gösterdiği Elvan Işık Gezmiş Meclis’e girdi.