Giresun’dan ilk kez kadın vekil çıkabilir: Elvan Işık Gezmiş Meclis yolunda

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmamış Giresun’dan aday gösterdiği Elvan Işık Gezmiş yüzde Meclis yolunda.

Fotoğraf: Elvan Işık Gezmiş

1’inci sıradan aday gösterilen Gezmiş, Anadolu Ajansı’nın son verilerine göre yüzde 20,66 oyla vekilliğe çok yakın.

Gezmiş, “Bu ülkenin Atatürk ilkeleriyle büyümüş bir genci, çocukları mutluluk ve huzur içinde yaşatmak isteyen bir kadını olarak hiç kadın vekil çıkarmamış 20 ilden biri olan ilimizden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu ülkeye olan borcumu ödemek için yola çıktım” demişti.