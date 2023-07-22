Nevşehir’de eşi ve kızını öldüren erkek tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın haberine gçre Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi’ndeki bir otele gelen Y.T, burada havuzda yüzen eşi Z.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T, eşi Z.T. ile kızı H.T’yi bıçakla yaraladı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü tespit etti.

Saldırının ardından aracıyla kaçan Y.T, jandarmaya giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anne ve kızının bir süre önce Danimarka’dan memleketleri Adana’ya geldikleri ve Avanos’ta tatilde oldukları öğrenildi.