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Yaramazlara biraz batar!

Neuer kayak yaparken bacağını kırıp sezonu kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Bayern Münih’in ve Almanya milli takımının kalesini koruyan Manuel Neuer, karda kayarken bacağını kırıp sezonu kapattı.

Manuel Neuer. Fotoğraf: Instagram

Instagram’dan açıklama yayınlayan Neuer, kayak sırasında kaza geçirdiğini ve bacağının kırıldığını söyledi. Dün ameliyat olduğunu ve iyi geçtiğini belirten Neuer, sezonu kapattığını dile getirdi.


Dünya Kupası’nda Almanya, grup aşamasında elenmişti. Dünya Kupası’ndan dolayı da ligler araya girmişti. Neuer, fırsatı değerlendirerek ‘kafasını boşaltmak için’ tatile gitmişti.

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