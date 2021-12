Netflix’te izlemek için son şans: Sevilen üç komedi dizisi yıl sonunda platformdan kaldırılıyor

Netflix’te en çok sevilen komedi dizilerinden üçü yıl sonu itibariyle Türkiye’den kaldırılıyor.

Şu sıralar yakında izleyiciyle buluşacak ‘yan‘ dizisi ‘How I Met Your Father’la yeniden gündeme gelen ‘How I Met Your Mother‘ Türkiye’nin de aralarında olduğu 21 ülkede Netflix’i arşivinden kaldırılıyor.

Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris’in başrollerinde olduğu ‘How I Met Your Mother‘ 2005-2014 yıllarında yayınlanmış ve popüler kültürde önemli bir yer edinmişti.

Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet ve Sarah Hyland başrollerinde olduğu aile komedisi ‘Modern Family‘ ise Netflix’ten global olarak ayrılıyor.

Yıllar geçse de popülerliğini koruyan ‘Friends‘ yıl sonunda Netflix izleyiciyle vedalaşacak diğer bir dizi. 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve takip eden yıllarda benzer sitcom’ların önünü açan dizi Türkiye’nin de aralarında olduğu sekiz ülkede 1 Ocak 2022 itibariyle izlenemeyecek.