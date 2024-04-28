‘Baby Reindeer’ dizisinin ardındaki gerçek öykü

Uyarı: Bu haber Netflix dizisi ‘Baby Reindeer’ hakkında spoiler içerir.

Richard Gadd (dizideki adıyla Donny Dunn)… Fotoğraflar: Netflix

İskoçyalı komedyen Richard Gadd, kariyerinin başında TV endüstrisinden bir erkek akıl hocasının tecavüzüne uğrar. Bu travmatik deneyimi işlediği ‘Monkey See, Monkey Do’ adlı tek kişilik oyunla Edinburgh Fringe Festival’de sahneye çıkar.

Sonrasında bir barda çalışırken bu kez bi kadın musallat olur kendisine. Gadd, 2019’da bu kez bu süreci işlediği ‘Baby Reindeer’ adlı gösterisiyle katılır aynı festivale.

Netflix dizisi ‘Baby Reindeer’, bu iki gösterinin bileşimi.

Gadd, yine kendi yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı dizide ‘musallat’ tacizinin kendisini nasıl yıllar önce uğradığı tecavüzle yüzleşmeye zorladığının yürek parçalayıcı gerçek öyküsünü anlatıyor.

Gadd duygusal olarak sarsılırken bir yandan da cinselliğini sorgulamaktadır.

İşte dizi hakkında bilmeniz gerekenler.

Martha…

Gadd, dizinin başlangıcındaki gibi, musallat tacizinin 2015’te, ‘Martha’nın, çalıştığı bara gelmesiyle başladığını söylüyor: “Sonra beni takip ederek, gösterilerime gelerek, evimin önünde bekleyerek, binlerce sesli mesaj ve e-posta göndererek hayatımı istila etmeye başladı.”

Sonraki beş yıl boyunca Gadd, ‘Martha’nın kendisine 41 bin 71 e-posta, 350 saatlik sesli mesaj, 744 dm, 46 Facebook mesajı, 106 sayfalık mektup ve çeşitli hediyeler gönderdiğini söylüyor. Dizide gördüğümüz her bir e-mail gerçek.

Gadd polise gidince taciz ve istismarı çevreleyen yasalar ‘çok aptalca’ gelir. ‘Martha’ benzer suçlardan hükümlüdür ama polis Gadd’den somut kanıtlar ister.

Dizide ‘Martha’, Donny’ye (Gadd’in dizideki adı) musallat olmaktan dokuz ay hapis ve beş yıl uzak durma cezası alıyor. Gerçek hayatta Gadd sürecin nasıl çözüldüğüne ilişkin ayrıntı vermiyor. “O bir kurban. Musallatlık bir tür akıl hastalığı. Onu bir canavar gibi göstermek yanlış olurdu çünkü düzen ​​yüzüstü bırakmış.”

Uğradığı cinsel saldırının hayatını nasıl etkilediğine gelince…

Dizinin finalinde Donny, kendisine tecavüz eden ‘Darrien’ın yeni şovunda çalışma teklifini kabul eder. Sonrasında kendisini sıkıntılı bir haleti ruhiye içinde bir barda bulur. Bir içki içer ve bir anda Martha’yla ilk etkileşimi tepe taklak olur.

Gadd, bu sahneyle ilgili şöyle diyor: “Bence bu, dizinin neredeyse en gerçekçi sahnesiydi. İstismar fiziksel hasarın yanısıra psikolojik hasar da yaratır. İstismar edilen pek çok insanın, istismarcısına ihtiyaç duyduğunu hissettiği bir kalıp var. Alaycı bir son değil bu, televizyonda görülmemiş bir istismar unsuru; istismarcınızla aranızda oluşan bağın derinlere yerleşmiş, olumsuz, psikolojik etkisi.”