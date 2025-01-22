Netflix'in abone sayısı 2024'ün son çeyreğinde 18,9 milyon arttı

Netflix’in abone sayısındaki artış 2024’ün dördüncü çeyreğinde 18,9 milyon oldu. Şirketin 2024’ün son çeyreğindeki net karı da bir önceki yıla göre iki kat arttı.

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Platform, 2024’ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 10,2 milyar dolara çıktı. Platformun geliri, 2023’ün aynı döneminde 8,8 milyar dolar olmuştu.

Yılın son çeyreğinde net karı da 1,9 milyar dolar olarak belirlenen Netflix’in 2023’ün dördüncü çeyreğindeki net karıysa 938 milyon dolardı.

Hisse başına düşen karsa aynı dönemde 2,11 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Platformun abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 18,9 milyon artarken, bu sayı, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı.

Netflix’in dünya genelindeki abone sayısıysa yıllık yüzde 15,9 artışla 301,6 milyona ulaştı.

Yeni yatırımlar için abonelerinden zaman zaman daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğini belirten platform, bu amaçla bugün ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin’deki aboneliklere zam yaptı.