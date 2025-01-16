Netflix'in Türkiye'deki üye sayısı 'ticari sır'mış

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix temsilcilerini Meclis’e çağırdı: “Türkiye’deki üye sayımız ticari sır, basın önünde paylaşamayız.”

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Sunum yapan Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix’in ‘bir platform değil yayın hizmeti sunan bir şirket olduğunu’ söyledi.

Türkiye’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) lisansıyla faaliyet gösteren küresel bir eğlence şirketi olarak hizmet verdiklerini belirten Mavili ‘içeriklerin editoryal kontrollerden geçtiğini’ bildirdi.

Mavili şöyle konuştu: “Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra ve erişim sağlayan şirketiz. Bu dizi ve filmler Netflix’te yayınlanmaya başladığı gün, orijinal içeriklerimizin tamamı aynı anda 190 ülkede kendine izleyici bulabiliyor.”

Türkiye’deki üye sayılarını ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle basın önünde paylaşmak istemediklerini ifade eden Mavili ‘sayıyı basının olmadığı bir noktada komisyonla paylaşabileceklerini’ söyledi.

Mavili şöyle devam etti:

* Türk içerikleri çok sıklıkta, dünyadaki global Top 10 listelerinde kendilerine yer buluyor. Bu husus çok önemli çünkü ne kadar Türk içeriklerimiz orada yer bulursa, Türk içeriklerinin tekrar önerilmesi ve tekrar bir izleyicinin karşısına çıkması o kadar önemli oluyor. Mesela sadece 2024’te yıl içindeki 52 haftanın 27’sinde bir Türk içeriği global Top 10 listesindeydi. 92 ülkede, ülkelerin Top 10 listelerine girmeyi başardı. Netflix’te çıkan bir içerik ilk dört haftasında izlenmesinin yüzde 80’ini yurt dışından alıyor. Dolayısıyla ciddi miktarda yurt dışında tüketilen bir Türk içeriğinden bahsediyoruz.

* Orijinal ve lisansladığımızı ciddi sayıda Türk içeriği bulunuyor. Bunların izlenmesinden kaynaklı artık yurt dışında bir Türk içerik izleyicisi profili var İstanbul’da bir ofisimiz, 60’a yakın yerli yapımımız var. Proje ortaklarıyla birlikte setlerimizde bugüne kadar 13 bin kişiye istihdam sağlandı. 80 yapım ve dağıtım partneriyle çalışıldı. Bunların arasında da ilk defa yeni bir iş yapan 16 kreatif var.

Vekillerden eleştiri ve sorular

Daha sonra vekiller, şirket yetkililerine sorularını yöneltti, bazı verileri ‘ticari sır’ diyerek kamuoyuyla paylaşmamalarını eleştirdi.

Mavili, Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı’nı konu alan Yunanistan-Güney Kıbrıs ortaklığındaki ‘Famagusta’ dizisine ilişkin soru üzerine şunları dedi:

* Dizinin Netflix içeriği değil, ilgili ülke televizyonunda hali hazırda yayınlanmış bir yapım. Bizim Yunanistan’da bir ofisimiz yok, Yunanistan’da çalışan arkadaşlarımız yok. İtalya’daki ekibimiz Yunanistan piyasası için alımlar yapıyorlar zaman zaman ve kendi ülkesinde başarılı olmuş, kendi ülkesinde izleyicisini bulmuş bir içeriği de satın almayı tercih etmişler.

* Bu konu bizim gündemimize de aşağı yukarı sizin gündeminize geldiği noktada geldi. Hemen kontrollerimizi yaptık, hemen RTÜK’le istişarelerimize başladık. Tabii ki toplumun hassasiyetini onlar da hemen yakaladılar. Haklı olarak bu konudaki serzenişlerini bize dile getirdiler.

* Şöyle bir çözüme gidildi malumunuz, RTÜK Başkanımız da açıkladı zaten, bu içerik sadece zaten ekranda yerini bulmuş, zaten izleyicisine ulaştığı ülkede sınırlı kalmak kaydıyla bizde yayınlandı. Ayrıca bir bilgi olarak paylaşmak isterim, bu çok duyulmamış olabilir, o içeriğin kendi televizyonlarında üçüncü sezonunu da çıktı, o üçüncü sezon Netflix’te çıkmadı.

‘Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz’

Şirket temsilcisi “Netflix, LGBT’yi özel olarak destekliyor mu?” sorusunaysa şöyle yanıt verdi:

* Çok sesli ve çok net olarak bir şey söylemek isterim, Ne Türkiye’de ne de global Netflix’te herhangi bir içeriğin alınması, alınmaması, yapılması, yapılmaması yönünde bir lobi baskısı söz konusu değil. Her kim Netflix’e tıklayıp ekrana bakıyorsa kendini orada görebilsin istiyoruz.

* Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz, “Benim hikayem de burada anlatılıyor” desin istiyoruz. Bizim ekranımızda çok çeşitli şeyler görüyorsunuzdur ama bu bir baskı veya lobi sebebiyle değil herkesin kendini bulduğu bir ekran olabilmek amacıyla.

‘Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’yle korunan özelliklere etiketleme yapamıyoruz’

Mavili bu tür içeriklere etiket verilmesiyle ilgiliyse şöyle dedi:

* Eğer bir defa bu LGBT ilişkisi içeren bir içerikse zaten +18’dir, bu net. RTÜK’ün çok katı olduğu bir husus. Cinsellik de içeriyorsa zaten cinsellik etiketli ama biz bireylerin görüntüleri, tercihleri, yaşam tarzları, cinsel eğilimleri gibi Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’yle de korunan özellikleriyle ilgili etiketleme yapamıyoruz.

Toplantı ardından kapalı oturumla devam etti.