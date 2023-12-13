Netflix artık daha şeffaf: En çok izlenen Türk yapımları

Netflix, şeffaf olmadıkları yönünde yapılan eleştirilerin ardından ilk kez platformdaki dizi ve filmlerin ne kadar izlendiğini açıkladı.

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Uzun süredir bünyesindeki yapımların ne kadar izlendiğine dair verileri paylaşmamakla eleştirilen Netflix, kataloğundaki 18 binden fazla yapımın izlenmesini herkese açık şekilde yayınlama kararı aldı.

Bu karara göre veriler yılda iki kez altı aylık periyotlarla yayınlanacak.

Veriler toplam saat bazında açıklanacak. Listede 50 bin saat üstü yapımlar yer alırken, yayına girdiği tarihe ve globalde erişim imkanı olup olmadığına da yer verilecek.

Bu hafta açıklanan ilk listede platformda yer alan 18 bin yapım toplamda neredeyse 100 milyar saat izlendi.

The Mother

Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı ‘The Mother’ yılın ilk yarısında platformun en çok izlenen filmi oldu.

The Night Agent

‘The Night Agent’ adlı gerilim dizisi ise yılın ilk altı ayında 812 milyon saat izlenme ile listeye birinci sıradan girdi. Onu 665 milyon saat izlenmeyle ‘Ginny & Georgia’ adlı gençlik dizisinin ikinci sezonu ve 622 milyon saat izlenmeyle Kore dizisi ‘The Glory’ takip etti.

Wednesday

Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi ‘Wednesday’ da 507 milyon saat izlenmeyle listenin dördüncü sırasında kendisine yer buldu.

En çok izlenen Türk yapımları

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Verilere göre en çok izlenen Türk yapımları arasında, 93 milyon saat izlenmeyle Perihan Mağden’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ adlı dizi ilk sırada yer aldı.

Şahmaran

Onu 83 milyon saat izlenmeyle, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı ‘Şahmaran’ adlı fantastik dizinin birinci sezonu takip etti.

Terzi, Kara Para Aşk, Zeytin Ağacı, Diriliş Ertuğrul, Muhafız yapımları da 10 milyon saatten fazla izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.