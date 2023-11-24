Netflix aralık seçkisinde öne çıkanlar

Netflix aralık seçkisinin öne çıkan içerikleri arasında ‘La Casa de Papel’ dizisinin spin-off’u ‘Berlin’, Birce Akalay’la Miray Daner’in başrolü paylaştığı ‘Kuş Uçuşu’ dizisinin yeni sezonu ve Zack Snyder’ın iki kısımlık bilim kurgu destanının ilk filmi ‘Rebel Moon – Part One: A Child of Fire’ yer alıyor.

Fotoğraf: (soldan sağa) Berlin – Rebel Moon – Tavuklar Firarda – Kuş Uçuşu

Kışın gelmesi ve artık soğukların iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle beraber ev konforunu tercih edenler için Netflix’in aralık ayı seçkisinde öne çıkan içerikleri derledik.

Kuş Uçuşu – 2. Sezon

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin ilk sezonunda yaşanan fırtınanın yıkımına uğrayan her şey yeni baştan inşa ediliyor.

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dizi 14 Aralık’ta platformda.

Rebel Moon – Part One: A Child of Fire

‘300’, ‘Çelik Adam’ ve ‘Ölüler Ordusu’ filmlerinin yaratıcısı Zack Snyder’ın yeni bilim kurgu serisinin ilk filmi ‘Rebel Moon: Part One: A Child of Fire’ 22 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Netflix zombi filmi serisi ‘Army of the Dead’ ile aynı sinematik evreni paylaşan film, isyancı lider Kora’nın baskıcı Ana Dünya hükümetine karşı verdiği gezegenler arası kurtuluş savaşını izleyiciye aktaracak.

The Crown – 6. Sezon / 2. Kısım

Netflix’in İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan dizisi ‘The Crown’un iki kısım halinde yayınlanacak final sezonunun ikinci kısmı 14 Aralık’ta yayınlanıyor.

Peter Morgan’ın tarihi drama dizisinin final sezonu, Prenses Diana’nın trajik ölümüyle tanımlanan 90’ların sonu ve 2000’lerin başını anlatıyor.

Berlin

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden ‘La Casa de Papel’in dünyasında geçen ‘Berlin‘ 29 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

La Casa de Papel’deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris’te usta bir çeteyle bir araya gelir.

Maestro

Bu büyük ve korkusuz aşk hikâyesi, Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein’ın ömür boyu süren ilişkisini anlatıyor. Hayata ve sanata yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Maestro, aileyi ve sevgiyi merkezine alan, duygu yüklü ve görkemli bir film. 20 Aralık’ta izleyiciyle buluşuyor.

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only

Komedyenler Kevin Hart ve Chris Rock, eski günlerden mesleklerinin zirvesine uzanan bu kamera arkası belgeselinde kariyerlerine ve dostluklarına benzersiz bir bakış sunuyor. Belgesel, 12 Aralık’ta platformda.

Walter Erkekleriyle Hayatım

Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır. 7 Aralık’ta platformda.

Love is Blind Brezilya: Karar Anından Sonra

Love is Blind Brezilya’nın geçmiş sezonlarından simaları yeniden buluşturan bu özel bölümde gerginlikler ve çözümlenmeler yaşanırken eski aşklar tekrar alevleniyor. Dizi, 20 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Dünyayı Ardında Bırak

Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden ailenin tatili, siber saldırı sonucu tüm cihazlarının bozulması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır. 8 Aralık’ta platformda.

Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu

Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan diğer tavukları kurtarmak için birlik olur. 15 Aralık’ta platformda.

Ricky Gervais: Armageddon

İngiliz komedyen ve aktör Ricky Gervais’in yeni şovu ‘Kıyamet’ (Armageddon) 25 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Trevor Noah: Where Was I

Trevor Noah’dan yeni bir stand-up komedisi 19 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.