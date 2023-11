Netflix kasım seçkisinde öne çıkanlar

Netflix kasım seçkisinin öne çıkan içerikleri arasında, David Fincher’ın yeni filmi ‘The Killer’, rekorlar kıran Squid Game’in devamı ‘Squid Game: The Challenge’ ve Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra bir araya getiren film ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ yer alıyor.

Soğukların yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı, battaniyelerin ortaya çıktığı, kış çaylarının raflardan indiği şu günlerde ev rahatlığını tercih edenler için Netflix’in kasım ayı seçkisinde öne çıkan içerikleri derledik.

Göremediğimiz Tüm Işıklar

Shawn Levy’nin yönettiği, Steven Knight’ın senaryosunu yazdığı Pulitzer ödüllü romandan uyarlanan dizi, görme engelli genç kız Marie-Laure ve babası Daniel LeBlanc’ın öyküsünü konu alıyor. Levy, en karanlık zamanlarda dahi yolumuza ışık olmayı başaran insani bağların olağanüstü gücüne dair bir hikâye anlatıyor.

Dört bölümlük mini dizi 2 Kasım’da kütüphaneye eklenecek.

NYAD

Azim, dostluk ve insan ruhunun zaferini anlatan şaşırtıcı bir gerçek hikayeye dayalı film dünya çapındaki sporcu Diana Nyad’ın hayatından heyecan dolu bir sayfayı gözler önüne seriyor.

Film Nyad’ın ‘Find a Way’ adlı anı kitabından uyarlandı. Nyad spor muhabiri olmak üzere 30 yaşındayken maraton yüzücülüğünü bırakmış, 60 yaşında ise hayatı boyunca hayalini kurduğu, 180 kilometrelik açık okyanus Küba-Florida etabını tamamlamak üzere yola çıkmıştı.

Oscar ödüllü Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin’in ilk kez kurmaca bir yapım için yönetmen koltuğuna oturduğu film, 3 Kasım’da kütüphaneye eklenecek.

Terzi

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Terzi’ dizisi üçüncü sezonuyla final yapıyor. Yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami’nin hikayesini anlatan dizinin final sezonunda karakterler arasındaki ilişkiler dönüm noktasına ulaşıyor ve bugüne dek çözümlenemeyen sorular nihayet yanıtlanıyor.

3 Kasım’da yayınlanacak dizi, izleyenleri Peyami, Dimitri ve Esvet arasındaki aşk üçgeninin içine son kez çekecek.

SLY

‘Rocky’ ve ‘Rambo’ gibi simge haline gelmiş karakterlerden ‘Cehennem Melekleri’ gibi gişe rekortmeni film serilerine geçen Sylvester Stallone’un yaşamına samimi bir bakış. Belgesel, Stallone’nin zorlukları aşarak beklenmedik bir başarı yakaladığı ilham verici öyküsü ile canlandırdığı unutulmaz karakterler arasında paralellikler kuruyor.

Hollywood’un en ikonik aksiyon yıldızının hayatını 3 Kasım’da izleyebilirsiniz.

Robbie Williams

Britanya’nın en başarılı solo sanatçılarından Robbie Williams’ın kariyerinin 25’inci yıldönümüne denk gelen dört bölümlük belgesel. Sanatçının 30 yılına yayılan ve daha önce hiç görülmemiş özel arşivinden yüzlerce saatlik görüntü de var.

Dizi, 8 Kasım’da kütüphaneye eklenecek.

The Killer

David Fincher’ın heyecanla beklenen yeni filmi bu ayın gözdesi diyebiliriz.

Dört yıl aradan sonra bu filmle ekranlara dönen Michael Fassbender, hedefini kıl payı ıskaladıktan sonra kendisini tehdit etmeye cüret edenlerin peşine düşen acımasız bir suikastçıyı canlandırıyor.

Alexis Nolent’in yazdığı ve Luc Jacamon’un çizdiği aynı adlı Fransız çizgi roman serisinden uyarlanan film 10 Kasım’da izleyicilerle buluşacak.

The Crown

Netflix’in İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan dizisi ‘The Crown’un final sezonunda Prenses Diana’nın trajik ölümüyle tanımlanan 90’ların sonu ve 2000’lerin başı anlatılacak. İki kısım halinde yayınlanacak final sezonunun ilk dört bölümü 16 Kasım’da gösterime girecek. Diğer altı bölüm ise yaklaşık bir ay sonra 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Leo

Oyuncu ve komedyen Adam Sandler, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı animasyon müzikal komedide izleyenleri kendine has tarzıyla kahkahalara boğuyor.

74 yaşındaki bezgin kertenkele Leo, teraryum arkadaşı kaplumbağayla birlikte uzun yıllardır Florida’daki aynı sınıfa çakılıp kalmıştır. Bir yıllık ömrünün kaldığını öğrenen Leo, dışarıdaki hayatı görmek için kaçmayı planlar. Ancak sınıftaki kaygılı öğrencilerin sorunları, bir türlü peşini bırakmaz. Öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de inanılmaz derecede zalim olan yedek öğretmendir. Ölmeden önce yapılacakları keşif için yapılan bu plan, tuhaf ancak bir o kadar da kıymetli bir maceraya dönüşecektir.

Leo’nun macerası 21 Kasım’dan itibaren izlenebilir.

Squid Game: The Challenge

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyip dünya çapında fenomen haline gelen ‘Squid Game’in spin-off’u geliyor.

Bu kez 456 oyuncu hayatlarını değiştirecek 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışmaya hazır.

Oyuncular, orijinal diziden esinlenen ve sürpriz yeniliklerin de eklendiği oyun etaplarında ter dökecek. Stratejiler, ittifaklar ve karakterler zorlu bir sınavdan geçerken yarışmacılar da bir bir elenecek.

Merakla beklenen reality şov 22 Kasım’da izleyicilerle buluşacak.

İstanbul İçin Son Çağrı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin ardından yıllar sonra bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye anlatıyor. İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır: ikisi de evlidir.

Bu ikiliyi izlemeyi özleyenler için film 24 Kasım’da kütüphaneye eklenecek. Yönetmen Gönenç Uyanık.

Obliterated

Obliterated, Las Vegas’ın karşı karşıya olduğu ölümcül bir tehdidi bertaraf eden seçkin bir özel kuvvetler ekibinin öyküsünü anlatan yüksek tempolu bir aksiyon-komedi.

Zaferlerini alkol, uyuşturucu ve seks dolu bir partiyle kutlayan ekip, etkisiz hale getirdikleri bombanın sahte olduğunu keşfeder. Körkütük sarhoş ve uyuşturucu etkisi altında olan ekip şimdi hızla ayılmaya çalışmalı, kişisel sorunlarının üstesinden gelmeli, gerçek bombayı bulmalı ve dünyayı kurtarmalıdır.

Sekiz bölümlük dizi 30 Kasım’da yayında.

Virgin River

Netflix’in sevilen romantik dizisi Virgin River’ın iki kısım halinde yayınlanacak beşinci sezonunun son bölümü 30 Kasım’da platforma yüklenecek.

Virgin River’ın beşinci sezonunun birinci kısmında sürpriz ilişkiler, şoke edici bir ayrılık, zorlu bir mahkeme süreci, yürek parçalayan bir veda ve kasabayı tehdit eden bir orman yangını var. Tüm bunlar Virgin River halkından bazılarını bir araya getirirken bazılarını birbirinden ayırıyor. Annelikle ilgili konular Mel’i, klinikteki geleceğiyle ilgili büyük bir karara zorlar ve hamileliği dolayısıyla geçmişiyle hiç beklenmedik duygusal bir bağlantı kurar. Kendini Mel’e kanıtlamaya çalışan Jack, çoktandır yüzleşmesi gereken kendi iç sorunları ve tabii ki Charmaine ile mücadeleye hazırlanır. Doktor Mullins ve Hope’un sağlık sorunları, doktor ve belediye başkanı kimlikleri ile ilgili soru işaretleri yaratınca teselliyi içinde bulundukları toplulukta, ailelerinin yeni genç üyelerinde ve birbirlerinde ararlar.