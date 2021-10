Netflix’e kötü haber: HBO Max, Türkiye’de yayın için tarih verdi

Ücretli aboneliğe dayanan video-dizi-film sağlayıcısı HBO Max, 2022 yılı içinde Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak.

Fotoğraf: HBO/Twitter

ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından biri olan HBO (Home Box Office), geçen yılın mayıs ayında dijitalde HBO Max olarak hizmet vermeye başlamıştı. Şu anda sadece sınırlı bazı ülkelerde çalışan platform 2021 yılı içerisinde yepyeni coğrafyalara açılacağını müjdelemişti.

Businesswire’da yer alan habere göre şirketin Türkiye, Yunanistan, Hollanda, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi bölgeleri 2022’de kapsayacağı duyuruldu. Ancak net bir tarih belirtilmedi.

HBO Max’te Friends: The Reunion, Justice League, The Nevers, Gossip Girl, Mare of Easttown, No Sudden Move, Spartacus gibi yapımlar var. Dizi son olarak House of Dragons’un fragmanını yayınlamıştı.

HBO Max’in 26 Ekim tarihinde İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra’da kullanıma sokulacağı bildirildi. Servisin İspanya’daki ücretinin aylık 9 avro olacağı söyleniyor.