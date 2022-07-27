Netflix ‘The Gray Man’i büyütüyor

Netflix yeni casus filmi ‘The Gray Man‘i bir seriye dönüştüreceğini duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Dev bütçeli, bol efektli James Bond macerası tadındaki filmin Netflix de, yönetmenleri Russo kardeşler de uzun soluklu bir casus filminin ilk adımı olmasını umduğunu anlatmıştı.

Filmin yıldızı Ryan Gosling gizli bir görev yapmak üzere anlaşma karşılığına CIA tarafından hapisten çıkarılan eski bir mahkumu canlandırıyor. Chris Evans Gosling’in baş düşmanı, CIA’den atılan Lloyd Hansen rolünde.

Netflix açıklamasında devam filminin yapım aşamasında olduğu, yine Gosling ve yönetmenler Joe ve Anthony Russo ile çalışacakları belirtildi.

Ayrı bir ‘spin-off’ (popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi veya film) filminin de çekileceği duyuruldu ancak bu konuda ayrıntı verilmedi.

22 Temmuz’da platformda gösterime giren film şimdiden Top 10 listesinin zirvesinde. Netflix’in 18-24 Temmuz verilerine göre, yani yalnızca iki günde 88,5 milyon saat izlendi.

Film ayrıca platformun en yüksek bütçeli filmlerinden biri.