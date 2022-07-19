Netflix Bond’unu buldu mu?

Netflix bu cuma gösterime girecek filmi ‘The Gray Man’le kendi uzun soluklu casus filmi serisini başlatmayı umuyor.

Fotoğraf: Netflix

Filmin yıldızı Ryan Gosling’in karakteri “Altı (Six) ismini kullanıyorum çünkü 007 alınmıştı” şakası bile yapıyor.

Dev bütçeli, bol efektli James Bond macerası tadındaki filmi için Netflix de, yönetmenleri Russo kardeşler de uzun soluklu bir casus filminin ilk adımını atmış olmayı umuyor.

Gosling filmde gizli bir görev yapmak üzere anlaşma karşılığına CIA tarafından hapisten çıkarılan eski bir mahkumu canlandırıyor.

Reuters’a konuşan Gosling hep aksiyon filmi yapmak istediğini anlattı: “Aksiyon benim ilk aşkımdı. Sinemaya aşık olma sebebimdi. Doğru filmi bulmam zaman aldı.”

Filmin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler gişe canavarı Marvel filmleriyle tanınıyor.

Russo kardeşler Azerbaycan’dan Fransa’ya dünyada yedi farklı lokasyonda çektikleri filmleri için platformun vizyonlarını ekrana yansıtma imkanı verdiğini söyledi.

Filmde Chris Evans Gosling’in baş düşmanı, CIA’den atılan Lloyd Hansen rolünde.

ABD’de bazı sinemalarda 15 Temmuz’da gösterime giren filmin Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden aldığı not yüzde 52, izleyiciler ise daha çok sevmiş görünüyor; yüzde 89.

James Bond karakterinde olduğu gibi kitap uyarlaması olan film için yönetmenlerinin beklentisi şimdiden yüksek, devamı gelecek kadar popüler olmasını umuyorlar: “Öncesi olur, sonrası olur, nereye gitmek istersek… Bu evrende seçenek çok.”