Netflix reklamlı ucuz üyeliği için Microsoft’la işbirliği yaptı

Netflix, abonelerine sunacağı daha düşük bir ücret karşılığında reklamlı üyelik seçeneği için Microsoft’la işbirliği yaptığını duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Dijital yayın platformu nisanda reklamlı üyelik planlarını açıklamış, tarih için en erken önümüzdeki yılı işaret etmişti.

CEO Greg Peters açıklamasında Microsoft’u küresel reklam teknolojileri ve satış partneri olarak seçtiklerini belirtti.

Peters şu ifadeleri kullandı: “Microsoft, reklam destekli yeni bir teklif oluşturmak için birlikte çalışırken, tüm reklamcılık ihtiyaçlarımızı karşılayacağı konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip. Daha da önemlisi Microsoft, üyelerimiz için güçlü gizlilik korumasının yanı sıra hem teknoloji hem de satış tarafında zaman içinde yenilik yapma esnekliği sundu.”

Reklamı üyelikte henüz yolun çok başında olduklarını belirten Peters uzun dönemde amaçlarının net olduğunu vurguladı: “Tüketiciler için daha çok seçenek, reklam verenler için TV yayınında daha iyi bir marka deneyimi.”

Yeni reklamlı üyelik, mevcut üyelik planlarına ek olarak sunulacak. Şirket henüz fiyat gibi ayrıntıları açıklamadı.