Netflix ‘reklamlı abonelik’ paketiyle 40 milyon izleyici hedefliyor

Son dönemde abone kaybettiği bilinen online yayın platformu Netflix, 1 Kasım’da çıkaracağı reklamlı abonelikle birlikte bir yıl içinde 40 milyon izleyiciye ulaşmayı planlıyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Netflix’in yıl sonu izleyici tahmini 1,1 milyonu ABD’den olmak üzere toplam 4,4 milyon izleyici.

Yeni çıkacak olan reklam destekli abonelik modeliyle bu sayının önümüzdeki sene 13,3 milyonu ABD seyircisi olmak üzere toplam 40 milyon olması bekleniyor.

Reklam destekli model öncelikli olarak ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Kore, İspanya, İtalya, Brezilya, Meksika ve Japonya’da çıkacak.

7-9 dolar arasında olması bekleniyor

Reklam altyapısı için Microsoft ile çalışacağını duyuran platformun reklamlı abonelik fiyatının ABD için 7-9 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Şu anda ABD’deki farklı abonelik paketleri 9.99-19.99 dolar arasında değişiyor.

Netflix sözcüsü ise henüz sürecin başında olduklarını söyleyerek detay vermedi.

Online yayın platformlarının rekabeti yeni abonelik modellerini de beraberinde getiriyor. Disney+ da reklam içeren abonelik modeli için 8 Aralık tarihini vermişti.