Netflix dizisinin yıldızı, çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl hapis cezası aldı

Netflix’in belgesel serisi ‘Cheer’ın yıldızı Jerry Harris çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarından 12 yıl hapis cezası aldı.

Jerry Harris Fotoğraf: Reuters

22 yaşındaki ABD’li oyuncu, çocukları para karşılığı müstehcen fotoğraflar göndermeye ikna ettiğini ve 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için Florida’ya gittiğini itiraf etmişti.

Soruşturma Teksaslı bir annenin çocuklarının Harris tarafından cinsel istismara uğradığı şikayetiyle başlamıştı. Eylül 2020’de tutuklanan Harris o zamanlar 14 yaşında olan kardeşlerden çıplak fotoğraf istemekle suçlanmıştı.

Mahkeme 12 yıl hapis cezasının ardından sekiz yıl da denetimli serbestliğe hükmetti.

Teksas’ta bir okulun amigo takımının hikayesini anlatan, Emmy ödüllü Netflix belgesel dizisiyle tanınan Harris, Oscar ödül töreninde kırmızı halıda ünlülerle röportajlar yapmış ve 2020’de ABD Başkanı Joe Biden’la adaylık kampanyası sırasında Instagram canlı yayını düzenlemişti.