Netflix dizisinin yıldızı, çocuğun cinsel istismarı suçlamalarını kabul etti

Netflix’in belgesel serisi ‘Cheer’ın yıldızı Jerry Harris çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti.

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22 yaşındaki ABD’li oyuncu, 17 yaşındaki bir çocuğu para karşılığı müstehcen fotoğraflar göndermeye ikna ettiğini ve 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için Florida’ya gittiğini itiraf etti.

Savcılık bu iki suçu kabul etmesi karşılığında oyuncu hakkındaki beş suçlamayı düşürmeyi kabul etti.

Soruşturma Teksaslı bir annenin çocuklarının Harris tarafından cinsel istismara uğradığı şikayetiyle başlamıştı. Eylül 2020’de tutuklanan Harris o zamanlar 14 yaşında olan kardeşlerden çıplak fotoğraf istemekle suçlanmıştı. Harris suçlamaları reddetmişti.

Teksas’ta bir okulun amigo takımının hikayesini anlatan Netflix belgesel dizisiyle tanınan Harris, Oscar ödül töreninde kırmızı halıda ünlülerle röportajlar yapmış ve 2020’de ABD Başkanı Joe Biden’la adaylık kampanyası sırasında Instagram canlı yayını düzenlemişti.

Harris kabul ettiği suçlamalar karşısında 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.