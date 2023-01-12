Netflix canlı yayına ısınıyor: SAG Ödülleri’ni yayımlayacak

Netflix, Oscar öncesi son büyük tören olan SAG Ödülleri’ni (Ekran Oyuncuları Birliği) canlı yayımlayacağını duyurdu. Tören, bu yıl Netflix’in YouTube hesabından izlenebilecek.

SAG ödülleri Oscar’ın habercilerinden

Dijital yayın platformu Netflix, canlı yayın girişimlerini hızlandırıyor. Geçen haftalarda tarihinin ilk canlı yayınını 5 Mart’ta yapacağını duyuran platform, ödül töreni de yayımlayacak.

Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği’nin verdiği, bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Screen Actors Guild (SAG) ödülleri artık Netflix’den canlı izlenebilecek.

Bu yıl 26 Şubat’ta gerçekleşecek tören, Netflix’in Youtube kanalından yayımlanacak. 2024’teki tören ise platformun kendi sitesinde yayımlanacak.

The Screen Actors Guild Awards are coming to Netflix!



Starting in 2024, The SAG Awards will stream live on Netflix globally — and you can catch this year’s ceremony, live Feb. 26 on Netflix’s YouTube channel. pic.twitter.com/5WvhgKSIjW — Netflix (@netflix) January 11, 2023

1995’te NBC kanalında yayımlanmaya başlayan SAG Awards, 1998’den beri Turner’a bağlı TNT’de gösteriliyordu. Daha sonra buna TBS ortak yayını da eklendi.

Ancak geçen yılki törenden sonra sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilmişti.

Kasım ayında komedyen Chris Rock’ın yeni şovunu canlı yayımlayacağını duyuran Netflix’in şovu Mart ayında yayınlaması ve canlı yayın konusunda açılışı yapması bekleniyor. Ödül töreni yayıncılığına daha önce adım atan Amazon Prime ise Country Müzik Akademisi Ödülleri’ni Mart 2022’de yayımladı.