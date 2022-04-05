Nesli tehlike altındaki dört Göcek Semenderi’ni yurt dışına göndermek isteyen kişiye 600 bin lira ceza

Muğla’da, nesli tehlike altında ve endemik tür olan dört Göcek Semenderi’ni yurt dışına göndermek isterken yakalanan şüpheliye 600 bin lira ceza kesildi.

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AA’nın haberine göre Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, biyokaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, bir kişinin doğadan yakaladığı dört Göcek Semenderi’ni Japonya’ya göndermeye çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin yanındaki semenderlere el kondu.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliye Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü para cezası kesti.

Semenderler doğal yaşam alanına salıverildi.

‘Bilimsel veri hırsızlığı’

Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Candan, bölgeye özgü endemik bir tür -Lyciasalamandra fazilae- olan semenderin Dalyan ve Gökçeovacık arasındaki bölgede yayıldığını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin de biyokaçakçılıkla bilimsel veri çalındığını ve biyoteknolojik gelişmeler için ham madde elde edilmesi amaçlandığını belirtti.

İlemin, yurt dışına kaçırılmak istenen semenderlerin üretim, koleksiyonculuk ve tıbbi amaçlar için kullanılabileceğini kaydetti.