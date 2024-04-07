Nerede o eski bayramlar: Baklavanın fiyatı 1000 liraya kadar çıkıyor

Gıda enflasyonu geçen mart ayında yüzde 70 oldu. Baklavada da enflasyondan en çok etkilenen gıdalardan. Tereyağlı ve tereyağsız olması bile fiyatı etkiliyor.

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Ramazan Bayramı önümüzdeki hafta başlıyor. Bayramın vazgeçilmezlerinden olan baklavanın fiyatıysa tüketiciyi düşündürüyor. Artan enflasyondan payını alan baklavaya erişmek artık eskisi kadar kolay değil.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre enflasyonun en yüksek olduğu kategorilerden biri de gıda oldu. Yüzde 70’lere ulaşan gıda enflasyonu baklava üreticisini de etkiledi.

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bayramda 6 bin ton baklava tüketilmesini bekliyor. Ramazan’a veya bayrama özel bir zam yapılmadığını aktaran Yıldırım “Baklava sektörü olarak kârlılıkları minimumda tutuyoruz. Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor. Tüketici bildiği, güvendiği yerden alışveriş yapsın” dedi.

Yıldırım sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul’da tüketileceğini düşünüyor.

Mart ayında üretici enflasyonu yüzde 51,47 olarak açıklandı. Üreticilerin kullandığı gıda ürünlerinde enflasyonsa yıllık yüzde 62 oldu.

Şehirden şehre değişiyor

Artan gıda ürünlerine bağlı olarak baklavanın fiyatı şehirden şehre değişiyor.

Edirne Haber’e konuşan baklava satıcısı Mehmet Kalkan, geçmiş bayramları aradıklarını söyledi. “Çok az sipariş aldık. Bir tepsi cevizli baklava 700, Antep fıstıklı 1000 lira. Yerli halktan daha çok Bulgar turistler baklava alıyor” dedi.

Yerel gazete Düzce Damla’ya göreyse Düzce’de fıstıklı baklavanın kilosu 900, cevizli baklavanın kilosu ise 600 TL’den satışa sunuluyor. Aynı gazeteye açıklama yapan Düzceli üretici Fikret Şimşek, baklavanın tereyağlı tereyağsız olmasının bile fiyatları etkilediğini söyledi.

Konya’nın yerel gazetelerinden Merhaba Gazetesi şehirde baklava fiyatlarının bu yıl yüzde 25 arttığını, baklavanın kilosunun ortalama 600 TL’ye satıldığını aktardı. Merhaba Gazetesi’ne konuşan baklava ustası Selim Ertürk, siparişlerde geçen yıla göre azalma olduğunu aktararak, “Fıstığın kilosu 1.100 liradan başlıyor. Kullandığımız tereyağı 400 lira. Girdi maliyetlerini hesapladığımızda çok zor bir şekilde kâr edebiliyoruz” dedi.

Yerel gazete Yeni Asır, İzmir’de kaymaklı baklavanın 400 TL, cevizli baklavanın 700 TL, fıstıklı baklavanın 800 TL, dolamanınsa 1000 TL’ ye satıldığını aktardı. İzmir İlkses Gazetesi’ne konuşan İzmirli baklava üreticisi Seyfullah Türker de “Yüzde 100 zam yiyoruz ama yediğimiz zammı aynı şekilde fiyatlara yansıtamıyoruz. Yapabildiğimiz zam yüzde 20-30 oranında. Bu şekilde daha fazla nasıl ayakta durabiliriz bilmiyorum” diyerek üreticinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, tüketiciyi “Bayram şekeri, çikolata, kuruyemiş, baklava gibi ürünleri bildik yerlerden alın. Son kullanım tarihine bakın. Tatil bölgelerinde fiyat listelerine dikkat edin” diyerek uyardı.