Nepal’de ölen pilotun eşi de pilotmuş; 16 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybetmiş

Nepal’de dün, içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düşmüştü. Hayatını kaybeden yardımcı pilotun eşi, 16 yıl önce pilotu olduğu uçağın düşmesiyle hayatını kaybetmiş.

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Reuters’ın haberine göre dün düşen uçağın pilotu 44 yaşındaki Anju Khatiwada, 2010’da Nepal’in Yeti Havayolları’na katıldı. Khatiwada’nın pilot olan eşi, 2006’da kullandığı uçağın düşmesiyle hayatını kaybetmişti. Khatiwada, eşinin izinden giderek pilot oldu.

Reuters’a konuşan havayolu sözcüsü Sudarshan Bartaula, “Kocası Dipak Pokhrel, 2006’da Jumla’da Yeti Havayollarına ait uçağın düşmesi sonucu öldü. Khatiwada, kocasının ölümünden sonra sigortadan kazandığı parayla pilotluk eğitimini almıştı” dedi.

Kathiwada’nın cesedinin kimliği henüz tespit edilemedi ama şu ana kadar kazadan kurtulan olmadı.