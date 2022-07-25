Nedim Türkmen: Önce en pahalı otomobilin neden Türkiye’de satıldığını açıklayın

Birinci el otomobil bulunamamasının nedeni; hem çip krizi hem de otomobil ithalatının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından idari zorluk çıkartılarak engellenmesidir. Distribütörler dışında ithalat yapmak imkânsız hale getirilerek, binlerce araç gümrük kapılarında bekletilmektedir. Çok kısa zamanda ithalat sorununun çözüleceğini düşünüyorum. Aksi takdirde; bütçedeki motorlu taşıt Özel Tüketim Vergisi hedefi tutmaz. Otomobil zenginlik sembolü değil bir ihtiyaçtır, özgürlüktür. Ülkeyi yönetenlerin, işlerin yolunda gittiğini söylemek için “her evin önünde bir araba var” söyleminin içi boştur. Satılan otomobillerin çok büyük bir bölümünün şirket aktiflerine kayıtlı olduğunu da unutmayalım. Vatandaş para kazanmış, bedelinin üç katına varan vergi ödemiş araç almış. Sizi neden rahatsız ediyor? Bedelini siz mi ödediniz? Siz önce dünyada en pahalı otomobilin neden Türkiye’de satıldığını açıklayın.
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