Nedim Türkmen: Faizciler, Türkiye’de ahirete gitmeden cenneti yaşıyor

Yüksek enflasyon dönemleri, nakdin değerli olduğu kredi kullanmanın ucuz olduğu dönemlerdir. İş dünyasından ucuz krediye ulaşma olanağı bulanların fırsatları çok iyi değerlendirdikleri anlaşılıyor. Merkez Bankası yeni tebliğ düzenlemesi ile kredi faizlerini düşürmek, kredilerin büyümesini engellemek ve devlet kağıtlarına talep yaratmak istiyor. Bu uygulama ile krediler kısa vadeye sıkışacak, ticari krediler azalırken bireysel krediler artacak, sabit faizli kredilerden değişken faizli kredi dönemine dönülecektir. Faizciler, Türkiye’de ahirete gitmeden cenneti yaşıyor. Çok büyük bir servet transferi süreci devam ediyor. Enflasyonun sadece sabit gelirlinin problemi olduğu tescillenmiş oluyor. Orta gelirliler yok edilmişti, çok kısa süre içinde alt gelir grubu da yok olacak.
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