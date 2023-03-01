Necati Doğru: Yine kurnazlığı seçti

Depremde anneleri, babaları, yakınlarını yitiren çocuklara Beşiktaş seyircisi bir stadyum dolusu hediyeyi zaten göndermişti. Koca devlet büyükleri, yanlarında bakanlar, arkalarında partili milletvekilleri, üç koltuklu- beş koltuklu üst makam kadroları, Beşiktaş seyircisinin çocuklarla kurduğu soylu duygu dayanışmasının tırnağı bile olmadı. Kötü siyasetçi! Hep bunu yapıyor. Yine kurnazlığı seçti. Bula bula yetim kalmış çocuklara para dağıtmayı buldu. Belli ki; çocuklar oraya kurnaz siyasetçiden para alırken fotoğraf malzemesi olsunlar diye getirilmişti.

Necati Doğru’nun yazısı