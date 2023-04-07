Necati Doğru: TOGG arkası olanların otomobili oldu

10 yıllık bir sağlık emekçi kadın hemşire… 10 yıllık kadın öğretmen… 10 yıllık kadın işçi… Belediye otobüs şoförü bir hanım… Üniversitede yeni doçent olmuş bir kadın öğretim üyesi… Hepsi geçimini alın teri ile sağlıyor. Bunlardan biri; üç-beş kuruş da biriktirmiş, bankaya yatırmış olmalıydı… Yani ülkeyi 21 yıldır yöneten kadro vatandaşlara böyle bir ekonomik ortamı çoktan hazırlama sözü vermişti. Halktan biri. Bulunamadı. İlk TOGG otomobili Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’a verdiler. Böyle mi olacaktı? TOGG daha ilk adımını atarken; güçlülerin, iktidar sahiplerinin, varlıklıların, zenginlerin, arkası olanların otomobili oldu. Görüntü buydu.
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