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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: ‘Sizi anlıyorum, adaylıktan çekiliyorum’ diyebilirdi

Bugün karşısında yer aldıkları iktidar partisinde adalet bakanlığı yapmış Sadullah Ergin ile İçişleri Bakanlığı yapmış İdris Naim Şahin, düzmece belgeler, uyduruk gizli tanıklar, sefil savcıların “pusu davasına” seyirci kalarak destek oldular. Şimdi rüzgar muhalefetten yana esmeye başladı. Ve bu iki isim, Millet İttifakı partilerince seçilebilecek yerlerden listeye milletvekili adayı oldular. Sadullah Ergin, “İnsan suya düştüğü için değil sudan çıkamadığı için boğulur” gerçeğini bildikleri için Millet İttifakı milletvekili adaylarına oy atma kararı vermiş vatandaşların haklı eleştirilerine karşılık; “sizi anlıyorum, adaylıktan çekiliyorum” diyebilirdi. Demedi. “Ben adalet bakanı olduğumda davlar başlamıştı… AKP’nin FETÖ ile işbirliği günahında en az payı olanlardan biri benim” türü bahaneler sergiledi.

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