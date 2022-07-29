Necati Doğru: Size Yavaş’ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim

Size Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim. Mansur Yavaş’tan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı partiliniz Melih Gökçek’e söyleyin. Onu uyandırın. İkna edin. Yavaş’a başvursun. Desin ki: “Sayın Başkan siz benim Ankapark adıyla kurduğum oyun ve eğlence merkezinin projesiz, hesapsız, kitapsız yapıldığını ve Ankaralılardan toplanan vergilerle elde edilmiş 801 milyon dolar paranın israf edilerek bir takım kişileri zengin eden enkaz yığını batak olduğunu söylüyorsunuz. Ben sizin batak, hurda, soygun ve yalancılık aracı dediğiniz bu Ankapark’ı işletmeye talibim. Verin ben işleteyim. Gerçeğin ne olduğunu halk da görsün.” Mansur Yavaş! Bu tekliften kaçamaz. Verir Ankapark’ın işletmesini Melih Gökçek’e ve tüm Ankaralılar ve bütün dünya görür; kim doğruyu söylüyor. Kim yiyici. Kim yedirici.
SON HABERLER
Jeotermal bölgede aniden açılan obruğa düşen kadın ağır yaralı
Yeni Zelanda'da Avustralyalı bir kadın, popüler turistik köydeki jeotermal … Devamı...
Macron’u ziyaret eden Suudi prens hakkında suç duyurusu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa'nın başkenti … Devamı...
ABD’yle Çin arasında ‘Tayvan ziyareti’ gerginliği: Ateşle oynayan kendini yakar
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin ile egemenlik … Devamı...
Hong Kong’da konser sırasında sahneye dev ekran düştü: İki dansçı yaralandı
Hong Kong'da, Mirror adlı popüler grubun konserinde sahnedeki dansçıların … Devamı...
Dolar/TL 18 sınırında
Dolar/TL, faiz ve döviz politikası başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki … Devamı...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine inceleme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim … Devamı...
Resesyon etkisi: Tekstilci, talepte daralma yaşamaya başladı
Denizli Sanayi Odası’nın meclis toplantısında konuşan iş dünyası … Devamı...
Avrupa’daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın dört katına çıktı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman … Devamı...
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı İlker Koç, hava … Devamı...
Prof. Dr. Ceyhan: Çocuk felcinin Türkiye’ye gelmesinden korkuyorum
MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Dünya Sağlık … Devamı...