Necati Doğru: Size Yavaş’ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim

Size Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim. Mansur Yavaş’tan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı partiliniz Melih Gökçek’e söyleyin. Onu uyandırın. İkna edin. Yavaş’a başvursun. Desin ki: “Sayın Başkan siz benim Ankapark adıyla kurduğum oyun ve eğlence merkezinin projesiz, hesapsız, kitapsız yapıldığını ve Ankaralılardan toplanan vergilerle elde edilmiş 801 milyon dolar paranın israf edilerek bir takım kişileri zengin eden enkaz yığını batak olduğunu söylüyorsunuz. Ben sizin batak, hurda, soygun ve yalancılık aracı dediğiniz bu Ankapark’ı işletmeye talibim. Verin ben işleteyim. Gerçeğin ne olduğunu halk da görsün.” Mansur Yavaş! Bu tekliften kaçamaz. Verir Ankapark’ın işletmesini Melih Gökçek’e ve tüm Ankaralılar ve bütün dünya görür; kim doğruyu söylüyor. Kim yiyici. Kim yedirici.

Necati Doğru’nun yazısı