Necati Doğru: Şapka düştü, gerçekler acı

Türkiye şunu da gördü: 11 kentte deprem olunca üç-dört gün boyunca kentleri elektriksiz bırakan dağıtım şirketleri, devletin çiftçiye deprem yardımı olsun diye bankaya yatırdığı yardım paralarına el koydurup elektrik borçlarını tahsil etti. Türkiye şunu bile gördü: 11 kentin deprem enkazından 12 milyar TL civarında değerli atık (demir-çelik-pwc-plastik-kablo-bakır-pencere pervazı-kapı) kamuya ait kamyonlarla taşınıp birilerine verilmek üzere götürüldü. Türkiye şunu da gördü: Kızılay, deprem şehirlerine yardım için giden Türk Eczacıları Birliği’ne tanesi 140.000 TL’ye çadır sattı. Depremde yıkılan ve yıkılmasına karar verilen binaların birçoğunun pamuk ve buğday ekilen, kayısı ağacı dikili tarlalar ile bahçelere çok katlı olarak yapıldığı görüldü. Enkaz örnekleri; binaların dikkatsiz, hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan dikildiğini, binaların yüzde 70’inin 6 kat ruhsat izini alıp 10 kat, 5 kat izini alanların da 8 kat yapıldığı ortaya çıktı.
SON HABERLER
Beklenen açıklama: Hükümete göre istifa sloganı provokasyon
İktidar kanadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarların maçlarda ‘Hükümet istifa’ sloganı atılmasını provokasyon olarak değerlendirdi.
Meksikalı kurtarma ekibi soyulmuş, ölümle tehdit edilmiş
Türkiye’ye Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibi, hırsızlığa uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.
Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem
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Rizespor, ‘Hükümet istifa’ sloganını ‘not almış’: Foseptik farelerinin çığlıkları
Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden atılan “Hükümet istifa” sloganlarını kınama konvoyuna Rizespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor da katıldı.
Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı
Ahbap Derneği’ne gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söyleyedi.
Saat saat inceleme: Hükümet en kritik üç günü nasıl yönetti?
Hükümet 6 Şubat depremlerinde, en kritik ilk üç günü nasıl yönetti? Daha fazla kişi kurtarılabilir miydi? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki yorumladı.
Mersin’de kiralar uçtu, sağlık tehdidi gündemde
Yakın dönemde 400 binden fazlası kayıtlı olmak üzere 1 milyona yakın göç aldığı tahmin edilen iki milyon nüfuslu Mersin’de kira fiyatları uçtu.
İstanbul’daki betonun yüzde 40’ı standardın altında
Hazır beton taşıyan kamyonlardan alınan numunelerin analizine göre Türkiye genelinde betonun yaklaşık dörtte biri standardın altında.
Dış ticaret açığı yine ‘rekor’ kırdı
Ocakta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların ‘rekor’u.
SAG Ödülleri’nde ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ rüzgarı: Tarihe geçti
SAG Ödülleri’ne aday olduğu tüm kategorilerde kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmi damga vurdu. SAG tarihinde en çok ödül kazanan film oldu.