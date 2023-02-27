Necati Doğru: Şapka düştü, gerçekler acı

Türkiye şunu da gördü: 11 kentte deprem olunca üç-dört gün boyunca kentleri elektriksiz bırakan dağıtım şirketleri, devletin çiftçiye deprem yardımı olsun diye bankaya yatırdığı yardım paralarına el koydurup elektrik borçlarını tahsil etti. Türkiye şunu bile gördü: 11 kentin deprem enkazından 12 milyar TL civarında değerli atık (demir-çelik-pwc-plastik-kablo-bakır-pencere pervazı-kapı) kamuya ait kamyonlarla taşınıp birilerine verilmek üzere götürüldü. Türkiye şunu da gördü: Kızılay, deprem şehirlerine yardım için giden Türk Eczacıları Birliği’ne tanesi 140.000 TL’ye çadır sattı. Depremde yıkılan ve yıkılmasına karar verilen binaların birçoğunun pamuk ve buğday ekilen, kayısı ağacı dikili tarlalar ile bahçelere çok katlı olarak yapıldığı görüldü. Enkaz örnekleri; binaların dikkatsiz, hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan dikildiğini, binaların yüzde 70’inin 6 kat ruhsat izini alıp 10 kat, 5 kat izini alanların da 8 kat yapıldığı ortaya çıktı.

Necati Doğru’nun yazısı