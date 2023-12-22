Necati Doğru: Okul ile tarikat kol kola

STK açılımı; Sivil Toplum Kuruluşu demek. STK bir bakanlığın, bir devlet kurumunun içine şu ya da bu yolla, kitabına ve şekil şartına uydurarak yerleşir de devleti içerinden soymaya kalkarsa o Sivil Toplum Kuruluşu olmaz, olamaz. Sivil Toplum Kuruluşu, devletten asla beslenmez. Tarikatlar, onların şeyhleri, müritleri, hocaları halkın vergilerinden toplanarak yapılan bakanlık bütçelerinden gelir transfer ediyorlar. STK olamazlar. Din istismarı. Halkı aldatma. Rant yaratma. Devleti soyma. İktidara destek verme. Cumhuriyeti dönüştürme. Örgütleri olurlar. Tam da böyle oldular. 100 yıl önce Atatürk devrimleri ile “kuldan yurttaş ve tebaadan ulus yaratmak ve çağdaş hukuk ölçülerine dayalı bir devlet kurmak” üzere yola çıkan Cumhuriyeti, İran, Suudi Arabistan ya da Afganistan tipi bir İslam Cumhuriyeti modeline dönüştürmenin davasını gütmeye başladılar. Dava… Dava… Dedikleri budur.

Necati Doğru’nun yazısı