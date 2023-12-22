Necati Doğru: Okul ile tarikat kol kola

STK açılımı; Sivil Toplum Kuruluşu demek. STK bir bakanlığın, bir devlet kurumunun içine şu ya da bu yolla, kitabına ve şekil şartına uydurarak yerleşir de devleti içerinden soymaya kalkarsa o Sivil Toplum Kuruluşu olmaz, olamaz. Sivil Toplum Kuruluşu, devletten asla beslenmez. Tarikatlar, onların şeyhleri, müritleri, hocaları halkın vergilerinden toplanarak yapılan bakanlık bütçelerinden gelir transfer ediyorlar. STK olamazlar. Din istismarı. Halkı aldatma. Rant yaratma. Devleti soyma. İktidara destek verme. Cumhuriyeti dönüştürme. Örgütleri olurlar. Tam da böyle oldular. 100 yıl önce Atatürk devrimleri ile “kuldan yurttaş ve tebaadan ulus yaratmak ve çağdaş hukuk ölçülerine dayalı bir devlet kurmak” üzere yola çıkan Cumhuriyeti, İran, Suudi Arabistan ya da Afganistan tipi bir İslam Cumhuriyeti modeline dönüştürmenin davasını gütmeye başladılar. Dava… Dava… Dedikleri budur.
SON HABERLER
Bakan ‘müjde’ verdi: İstanbul’un depreme hazırlığını başlatıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da depreme hazırlığını cumartesi günü başlatacaklarını söyledi.
Borsa güne nasıl başladı? – 22 Aralık 2023
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı.
Benzinden sonra motorine de zam
Motorine 1 lira 61 kuruş zam geldi.
Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 22 Aralık 2023
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 22 Aralık 2023
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,166, avro/TL 32,073 seviyesinden güne başladı.