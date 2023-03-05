Necati Doğru: Masaya kafa atıldı

Hayat, devam ediyor. Halk asla umutsuzluğa pirim tanımaz.

Büyük bir seçmen kitlesi, değişime karar verdi. Deprem bölgesinden ve büyük kentlerin stadyumlarından “hükümet istifa” sesleri yükseliyor.

Bu düzeni değiştirmeye karar vermiş olanların içinde İYİ Partinin seçmenleri de var ve onlar masaya kafa atılmasından hiç mutlu değiller.

Zor oyunu bozar. Yeni çözüm aranır.

Her parti kendi başkanını ilk turda cumhurbaşkanı adayı olarak gösterir. İkinci tura en yüksek oyu alan kalacağına göre “seçilecek adayı” halk sandıkta belirlemiş olur. Seçilecek aday mı, doğal aday mı yapay tartışması da biter.

Masaya kafa atıldı. Masa sallandı. Ama hedef değişmedi.

Halk kararını verdi. Düzeni değiştirecek.

Necati Doğru’nun yazısı