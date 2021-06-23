Necati Doğru: İthal savcı getirtelim

Yazılan haberlerden anlıyorum ki, bu rezil çürüme gidiyor gidiyor en tepelere dayanıyor.

Baktım: İktidar yalaması olmuş gazeteler ve onların kaşarlanmış yazarları bu konuya hiç girmemişler.



Yok saymışlar.

Gizleneni bulup yazmak isteyen gazetelerin ise attıkları haber başlıkları; ‘Peker’den 10 bin doları alan kim?’ sorusuna vidalanmıştı.

Bir savcı çıkmadı.



İtalya’ya başvuralım.



İthal savcı getirtelim.

Ülkemizi ve adaletimizi ithal savcı istemek durumuna düşürenler utansın.





Sedat Peker, bir iktidar bağlantılı politikacıya ayda 10 bin dolar verdi peki bu politikacı Sedat Peker’e ne verdi?

İktidar gücüyle hangi ‘kamu kolaylığını, desteğini, imtiyazını, torpilini, kayırmasını Sedat Peker’e sundu?’



Asıl soru bu.



Örtülüyor.

Necati Doğru’nun yazısı



