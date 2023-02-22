Necati Doğru: Hatay Belediye Başkanı istifa et, Erdoğan belki seni örnek alır

20 yıldır iktidardaki Tayyip Erdoğan’ın duvarına çarptı ama Hatay’ın Belediye Başkanı, kentin 4 CHP’li milletvekilini de yanına alarak “Hatay’ı depreme dayanıklı kent haline getirmenin” adımlarını atma seferberliğini de başlatmadı. Başlatabilseydi. Benim bugün bu köşede; “CHP’li Hatay Belediye Başkanı istifa et, Tayyip Erdoğan belki seni örnek alır!” başlıklı yazı yazmaya kalemim razı gelmezdi. Bir nakış var. Bir benzerlik. Unutulmadı. Unutulmayacak. Osmangazi Köprüsü yapılırken, yapımcı Japon şirketin mühendisi, kendi göreviyle hiç ilgisi olmayan çelik halat kopması sonucu bir işçi ölünce; “bu ölüm olmamalıydı” diyerek harakiri yapmış, intihar etmişti. Japon mühendisin görev ahlakının milyonda biri bizde niçin yok? Sayın CHP’li Hatay Belediye Başkanı istifa et, Tayyip Erdoğan belki seni örnek alır!

Necati Doğru’nun yazısı