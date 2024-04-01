Necati Doğru: Halkın tokadı!

Halk sandığa sahip çıktı. Sandığa ne girdiyse o çıktı. Kavgasız, gürültüsüz, kansız, yüz ağartıcı bir seçim oldu. Demokratik olgunluk kazandı. Sandıklar açıldı. İçinden halkın yazdığı son mektup çıktı. Mektup “İktidar gemisi AKP battı, muhalefetin CHP gemisi kaptanları fırtınayı atlattılar” diye başlıyor. Ben bu yazıyı yazdığım saatlerde belli olan sonuçlara göre halkın Tayyip Erdoğan’ın “hem muktedir, hem bağıran, hem azarlayan, korkutan ve hem de sabredin yine beni seçin diyen halinden” halkın büyük çoğunluğunun rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

Demokrasi bu!

Sandık gömer.

Sandık, bu çağda derin bir ekonomik kriz yarattıktan sonra bile bağıran, böbürlenip kibirlenen Tayyip Erdoğan’ı ve partisini gömdü.

Sandık diriltir.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş partisi CHP’yi 22 yıl sonra birinci parti yaptı. CHP’yi yüzde 40 civarına çıkararak umut saçtı.

Koyuluk dağıldı.

Kibir kaybetti.

Büyüklenme kaybetti.

Despotluk kaybetti.

Tek adamlık kaybetti.

Halk kazandı.

Necati Doğru’nun yazısı