Necati Doğru: Faiz yüzde 100’e gidiyor

Kelimeler üstünde düşünmeyince, ezbere yazınca ‘içinden’ demek ‘içerimizden’ gelmez, içimizden geldiği gibi değil de her yanı kaplayan kılçıklı bir dille konuşup yazarız, sonra da ‘içerisinden çıkılmaz’ diye tanımladığımız sorunlar içinden çıkılmaz dil sorunları haline dönüşür, temiz bir dille ifade edemediğimiz sorunların da zaten içinden çıkamayız.