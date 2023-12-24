Necati Doğru: Faiz yüzde 100’e gidiyor

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, Türkiye’yi dışarıya pazarlayıp dolar bulmak üzere getirilmişlerdi. Şimdi Mehmet Şimşek, “Yurt dışından para aramıyoruz. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” diyor. Sormalı: İhtiyaç yoksa siz niçin çağrıldınız? Siz taşa tohum ekmeye mi geldiniz? 1 dolar: 1 TL’ye inecekti. 30 TL’ye dayandı. Faiz: Yüzde 4’e inecekti. Maşallah 42.5 oldu. Mevduat faizi ise yüzde 53-54’ü gördü. Kredi faizi yüzde 60’ı çoktan aştı. Faiz, 100’e gidiyor. Kör noktaya geri döndük. En korkunç kör, görmek istemeyendir!
SON HABERLER
Harry Potter’ın yazıldığı kafe yeniden açılacak
JK Rowling’in Harry Potter kitaplarından bazı bölümlerini yazdığı Elephant House kafesi, yıkıcı bir yangından üç yıl sonra yeniden açılacak.
Ne içerisindeyim zamanın, ne de büsbütün dışarısında
Kelimeler üstünde düşünmeyince, ezbere yazınca ‘içinden’ demek ‘içerimizden’ gelmez, içimizden geldiği gibi değil de her yanı kaplayan kılçıklı bir dille konuşup yazarız, sonra da ‘içerisinden çıkılmaz’ diye tanımladığımız sorunlar içinden çıkılmaz dil sorunları haline dönüşür, temiz bir dille ifade edemediğimiz sorunların da zaten içinden çıkamayız.
Şarkısını yüksek sesle söylemekten çekinmeyen bir kadın: Birce Akalay
Az dikenli bir bitki olabileceğini söyleyen Birce Akalay bence kesinlikle dikenli bir aloe vera olurdu. Dikenli, zarif bir aloe vera.
Çin’den çevrimiçi oyunlara ‘zaman’ ve ‘harcama’ kısıtlaması
Çin, çevrimiçi bilgisayar oyunlarında zaman ve para harcanmasına kısıtlama getiremeye hazırlanıyor.
Hollanda, Ukrayna’ya F-16 gönderecek
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’ya 18 tane F-16 savaş uçağı göndereceklerini açıkladı.