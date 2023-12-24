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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Faiz yüzde 100’e gidiyor

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, Türkiye’yi dışarıya pazarlayıp dolar bulmak üzere getirilmişlerdi. Şimdi Mehmet Şimşek, “Yurt dışından para aramıyoruz. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” diyor. Sormalı: İhtiyaç yoksa siz niçin çağrıldınız? Siz taşa tohum ekmeye mi geldiniz? 1 dolar: 1 TL’ye inecekti. 30 TL’ye dayandı. Faiz: Yüzde 4’e inecekti. Maşallah 42.5 oldu. Mevduat faizi ise yüzde 53-54’ü gördü. Kredi faizi yüzde 60’ı çoktan aştı. Faiz, 100’e gidiyor. Kör noktaya geri döndük. En korkunç kör, görmek istemeyendir!

Necati Doğru’nun yazısı


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Ne içerisindeyim zamanın, ne de büsbütün dışarısında

Kelimeler üstünde düşünmeyince, ezbere yazınca ‘içinden’ demek ‘içerimizden’ gelmez, içimizden geldiği gibi değil de her yanı kaplayan kılçıklı bir dille konuşup yazarız, sonra da ‘içerisinden çıkılmaz’ diye tanımladığımız sorunlar içinden çıkılmaz dil sorunları haline dönüşür, temiz bir dille ifade edemediğimiz sorunların da zaten içinden çıkamayız.