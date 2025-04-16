Necati Doğru: 'Doğal olan normal doğum' yazılı bez afiş hödükçe bilgiçlik taslamak değilse nedir?

Kaba ve korkak olduğu için bez afişe “kadınlara doğum bekçiliği öğüdü” yazıp stadyumda gündem yarattı. Kim akıl etti? Niçin şu sıra? Neyi amaçlıyor? Çoğunlukla yüzde 70’i bekar genç erkeklerin doldurduğu stadyumunda; futbolcuların eline “Doğal olan normal doğum” yazılı bez afişi tutuşturmak, hödükçe bilgiçlik taslamak değilse nedir?

15 yıl önce iktidar partisinin sözcüleri açıkça; “matruşka benzeri tek tip toplum yaratma hedefine resmen yürüyeceklerini” açıklamışlardı. Kadınları cinayetten koruma amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline de bu kafayla gelindi. Kadın cinayetleri artış gösterdi. Kadınlar kendilerini devletin yalnız bıraktığı duygusuna kapıldılar. Tek tipçi kafa bugün; yabancı futbolcunun elinde bez afiş, erkek taraftara “kadınların nasıl doğurması gerektiğini” anlatmaya soyundu. Önce kadına, kaç çocuk doğurması gerektiğini buyurdular. Şimdi nasıl doğurması gerektiğini stadyumda bez afişe yazıyorlar.

Sağlık Bakanlığı, istedi. Federasyon izin verdi. Sivasspor Yönetimi de kabul etti. Hödüklük elinde bez afiş tam kadro sahaya çıktı. En güzel kadın, doğum yapan kadındır. Kadının bebeğini nasıl doğuracağına kendisi, eşi ve doktoru birlikte karar verir. İster evde, ister hastanede, ister suda, karada, mecbur kalırsan havada, sezaryenle… Bütün doğumlar normal. Doğuma anormal demek kabalık, görgüsüzlük, bilgisizlik, kıt akıl, hödüklük.

Necati Doğru’nun yazısı