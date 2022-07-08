Necati Doğru: Bugünün çok ünlü işadamı, Peker’e o gün verdiği 5 milyon doları nasıl kazandı

Halka, halka… Düğüm, düğüm… İlmik, ilmik çözülsün… Bugünün çok ünlü işadamı, Sedat Peker’e o gün verdiği 5 milyon doları nasıl kazandı, temiz kazancından vergisi ödenmiş kendi parasını mı verdi? Bir işadamı; başbakan ile mafya liderinin aracılığını niçin yaptı? İşadamının kazancı, avantası neydi? 5 milyon dolar aslında ihalenin içine fazlasıyla yerleştirilmiş Hazine yani halkın parası mıydı? Bir savcı çıksa. Peker’i duysa!
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