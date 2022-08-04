Ncuti Gatwa: Doktorluğu öğrenciliğine mani olmayacak

‘Sex Education‘ dizisinin hayranları rahat bir nefes alabilir. Dizinin favori karakterlerinden Eric yeni sezonda da var.

Fotoğraf: doctorwho.tv

Netflix’te yayınlanan ve geniş bir perspektifle liseli gençlerin cinsel deneyimlerine odaklanan ‘Sex Education dizisinin başrollerinden Ncuti Gatwa yeni Doctor Who olmuştu.

Dizide 14’üncü Doktor Who olan 29 yaşındaki Gatwa ikonik karakteri canlandıracak ilk siyah oyuncu.

Yeni projesi nedeniyle ‘Sex Education’a veda etmesinden endişelenen hayranlarına iyi haber Variety’den geldi.

Dizinin yeni sezonunda dört karakterin olmayacağı haberlerinin ardından artan endişeler yersiz çıktı.

Sonbaharda yayınlanması plananlana dördüncü sezonda Gatwa aynı zamanda Barbie filmindeki rol arkadaşı olan Emma Mackey’le dizide yer alamaya devam edecek.