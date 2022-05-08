Ncuti Gatwa ilk siyah ‘Doctor Who’ oldu

‘Sex Education‘ dizisiyle tanınan Ncuti Gatwa ünlü BBC dizisi ‘Doctor Who‘da yapıma adını veren karakteri canlandıracak ilk siyah oyuncu oldu.

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Dizide 14’üncü Doktor Who olacak oyuncu rolü Jodie Whittaker’dan devralacak. Whittaker 1963’ten bu yana yayınlanan ve senaryoya göre ‘Doctor Who‘nun zaman zaman beden değiştirdiği dizinin ilk kadın Doctor Who karakteriydi.

Bir başka ilki gerçeleştirerek ünlü rolü devralan oyuncu Netflix’te yayınlanan ve gençlerin cinsel deneyimlerine odaklanan ‘Sex Education dizisinin başrollerinden biri.

Dizinin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada Gatwa şu ifadeleri kullandı: “Hislerimi anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Karışık duygular içindeyim; onur duyuyorum, heyecanlıyım ve biraz da korkuyorum. Bu rol ve dizi ben de de dahil dünyada pek çok kişiye çok şey ifade ediyor. Benden önce gelen yetenekli isimler bu eşsiz sorumluluk ve ayrıcalığı büyük bir başarıyla yerine getirdi.”