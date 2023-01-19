NBA’de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford hayatını kaybetti

İhtiyaç olan, yeni ve en yeni, en cilalı yasa normları değil, yeni bir ülke, başka bir toplum. Farklı koşullarda yetişmiş, başka bir tornadan çıkmış, kendisinden başka insanların varlığının farkında, asgari yurttaşlık bilincinden nasiplenmiş, geçmişiyle hesaplaşmaktan korkmayan, sorgulayabilen, eşitlikçi ideolojiyle hemhal insanların çoğunlukta olduğu bir toplum. Başka bir toplum, başka bir ülke. İhtiyacımız olan bu.