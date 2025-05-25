NBA Batı Konferansı finali: Timberwolves seride durumu 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder’ı 143-101 yenen Minnesota Timberwolves geride olduğu seride durumu 2-1’e getirdi.

Fotoğraf: Minnesota Timberwolves

Target Center’da Thunder’ı ağırlayan Timberwolves, serinin üçüncü maçını 42 sayı farkla kazanarak 143 sayıyla play-off’larda en çok sayı atan takım rekorunu kırdı.

Ev sahibi takımda, Anthony Edwards 30 sayı, dokuz ribaunt ve altı asistle galibiyetin mimarı olurken Julius Randle 24 sayıyla oynadı.

Terrence Shannon 15 sayı, Nickeil Alexander-Walker’sa 12 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell 14’er sayıyla oynarken Jalen Williams’in 13 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.