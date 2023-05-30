Nazım Hikmet, 25 sanatçıyla Harbiye’de anılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şair Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 60’ıncı yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşmayla anacak.

Fotoğraf: (soldan sağa) Tilbe Saran, Berkay Ateş, Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan, İlkay Akkaya

Edebiyat, sinema, tiyatro ve müzik dünyasından birçok sanatçı, usta şairin unutulmaz dizeleri ve bestelenmiş şarkılarını seslendirecek.

3 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:00’de başlayacak etkinlikte Ferhat Livaneli orkestrası, Yiğit Sertdemir rejisiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

Anlatımını Yetkin Dikinciler’in, dekorunu Barış Dinçel’in üstlendiği ‘Şiir ve Şarkılarla Nâzım’ anma gecesine İstanbullular, 31 Mayıs saat 11:00’den itibaren İstanbul Senin uygulamasından kayıt olarak ücretsiz katılabilecek.

Gecede şu isimler sahne alacak: Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin, Berkay Ateş, Bülent Emrah Parlak, Can Gox, Deniz Barut, Erkan Can, Erkan Oğur, Fuat Saka, Grup Gündoğarken, Hakan Meriçliler, İlhan Şeşen, Güven Kıraç, Halil Ergün, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, İsmail Hakkı Demircioğlu Mehmet Erdem, Melihat Gülses, Nükhet Duru, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Tilbe Saran, Yiğit Özşener ve Zuhal Olcay.